18 лет спустя: SpaceX показала эффектные кадры первого в истории вывода Starlink V3 на орбиту с борта Starship

Компания SpaceX опубликовала эффектные исторические видеоролики, сделанные в ходе 14-го полета Starship.

В роликах показан первый вывод спутников Starlink V3 на низкой околоземной орбите. Корабль успешно развернул первые 26 эксплуатационных аппаратов нового поколения, несмотря на досрочное отключение одного двигателя Raptor во время набора высоты.

Starship впервые выполнил орбитальный выход и продемонстрировал возможность доставки более крупных спутников Starlink V3, которые слишком велики для запуска на Falcon 9. Каждый такой аппарат обеспечивает около 1 Тбит/с пропускной способности нисходящего канала — примерно в 10 раз больше, чем Starlink V2 Mini.

Примечательно, что оба события разделяет ровно 18 лет: Falcon 1 достиг орбиты 28 сентября 2008 года, а Starship повторил этот результат 28 сентября 2026 года.

Компания SpaceX признала, что Starship взорвался после приводнения в Тихом океане, однако этот эпизод не является признаком проблемы или неудачного полета. Корабль не предназначен для посадки в холодную океанскую воду, поэтому разрушение аппарата после приводнения было ожидаемым сценарием.

Ранее компания опубликовала зрелищные фото запуска.