Starship взорвался после приводнения, но SpaceX не считает это проблемой

Компания объяснила, что корабль не рассчитан на посадку в холодную океанскую воду, поэтому взрыв после приводнения не свидетельствует о неудаче миссии.

Компания SpaceX признала, что Starship взорвался после приводнения в Тихом океане, однако этот эпизод не является признаком проблемы или неудачного полета. Корабль не предназначен для посадки в холодную океанскую воду, поэтому разрушение аппарата после приводнения было ожидаемым сценарием.

Интересно, что во время 13-го полета Starship также завершил миссию приводнением в океане. После этого корабль оставался на плаву около месяца, прежде чем был поднят с поверхности воды.

Перед возвращением верхняя ступень Ship 41 выполнила тормозной маневр, вошла в атмосферу и совершила приводнение. Миссия завершилась через 3 часа 9 минут после старта — примерно на 6 часов 50 минут раньше первоначально запланированного времени.

Starship выполнил все основные задачи полета, за исключением запланированных шести витков вокруг Земли. Корабль впервые полностью вышел на орбиту и успешно развернул 26 спутников Starlink нового поколения.

Ранее компания опубликовала зрелищные фото запуска.