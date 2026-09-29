SpaceX показала исторические кадры первого запуска Starship на орбиту

14-й испытательный полет стал первым в истории Starship с достижением орбиты и выводом полезной нагрузки.

Компания SpaceX опубликовала фотографии старта Starship, состоявшегося 28 сентября 2026 года на космодроме Starbase в Техасе. На снимках запечатлены работа двигателей Raptor и стартовый комплекс во время 14-го испытательного полета.

В ходе миссии верхняя ступень Starship впервые достигла околоземной орбиты, несмотря на досрочное отключение одного из двигателей Raptor. Это стало важным этапом после серии предыдущих суборбитальных испытаний.

В качестве первой эксплуатационной полезной нагрузки корабль успешно вывел 26 спутников Starlink V3. Связь со всеми спутниками была успешно установлена.

Компания Starlink сообщила, что новая партия добавит к спутниковой группировке до 26 Тбит/с пропускной способности. Каждый Starlink V3 обеспечивает до 1 Тбит/с по нисходящему каналу и до 160 Гбит/с по восходящему.

После выполнения задачи Starship досрочно сошел с орбиты и приводнился в Тихом океане. Полученные данные планируется использовать для дальнейшего развития многоразовой системы, предназначенной в том числе для будущих лунных и марсианских миссий.