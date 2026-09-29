Четыре года задержки: пилотируемый запуск корабля Starliner состоится в 2028 году

Перед новым пилотируемым полетом Boeing проведет беспилотную миссию корабля к МКС в 2027 году.

Наука и космос

NASA планирует выполнить первый с 2024 года пилотируемый полет корабля Boeing Starliner к 2028 году. Глава ведомства Джаред Айзекман сообщил, что перед запуском экипажа NASA намерена провести в 2027 году беспилотную миссию Starliner к Международной космической станции.

Предполагается, что после успешного завершения испытательного полета будет подготовлена миссия Starliner-2 с астронавтами. Таким образом, агентство рассчитывает возобновить пилотируемые полеты корабля после длительного перерыва.

Фото 1
Источник изображения: dpoddolphinpro // NASA

Первый пилотируемый запуск Starliner состоялся 5 июня 2024 года. Астронавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс должны были провести на МКС около двух недель, однако из-за проблем с маневровыми двигателями возвращение корабля перенесли. Starliner в итоге покинул станцию без экипажа 7 сентября 2024 года.

Уилмор и Уильямс вернулись на Землю 19 марта 2025 года на борту Crew Dragon компании SpaceX. Пилотируемый Starliner после этого еще не выполнял полетов.

SpaceX показала исторические кадры первого запуска Starship на орбитуOpenAI отказалась от выпуска небезопасной GPT-6.1 Astra

Комментарии

правилами