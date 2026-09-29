Четыре года задержки: пилотируемый запуск корабля Starliner состоится в 2028 году

Перед новым пилотируемым полетом Boeing проведет беспилотную миссию корабля к МКС в 2027 году.

NASA планирует выполнить первый с 2024 года пилотируемый полет корабля Boeing Starliner к 2028 году. Глава ведомства Джаред Айзекман сообщил, что перед запуском экипажа NASA намерена провести в 2027 году беспилотную миссию Starliner к Международной космической станции.

Предполагается, что после успешного завершения испытательного полета будет подготовлена миссия Starliner-2 с астронавтами. Таким образом, агентство рассчитывает возобновить пилотируемые полеты корабля после длительного перерыва.

Первый пилотируемый запуск Starliner состоялся 5 июня 2024 года. Астронавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс должны были провести на МКС около двух недель, однако из-за проблем с маневровыми двигателями возвращение корабля перенесли. Starliner в итоге покинул станцию без экипажа 7 сентября 2024 года.

Уилмор и Уильямс вернулись на Землю 19 марта 2025 года на борту Crew Dragon компании SpaceX. Пилотируемый Starliner после этого еще не выполнял полетов.