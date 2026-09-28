«Яндекс Фабрика» представила ноутбук Lunnen Airis весом менее килограмма

«Яндекс Фабрика», производственное направление Яндекса, расширила ассортимент ноутбуков, предлагаемых под собственной торговой маркой Lunnen. Модель Airis получила корпус из магниевого сплава и весит менее 1 кг.

Ноутбук оснащён восьмиядерным процессором AMD Ryzen AI 7 350 с Radeon 860M, 32 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ.

Для подключения периферии предусмотрены два USB-C, USB-A, HDMI и аудиоразъём 3,5 мм. Оба USB-C позволяют заряжать ноутбук и выводить изображение на внешний монитор. Также Airis получил сканер отпечатка пальца и физическую шторку веб-камеры. Заявленное время автономной работы достигает 10 часов.

В комплект входит адаптер питания массой менее 100 г. Ноутбук выпускается в светло-сером цвете и работает под управлением Windows 11. Lunnen Airis продаётся на «Яндекс Маркете» за 100 тысяч рублей без учёта персональных скидок.