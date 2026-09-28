Зонд Juice получил «бесплатную прибавку к скорости» у Земли на пути к Юпитеру

Европейский зонд Jupiter Icy Moons Explorer (Juice) 28 сентября выполнил гравитационный манёвр у Земли на пути к Юпитеру. Аппарат прошёл над Индийским океаном всего в 8640 км от поверхности планеты: её гравитация отклонила траекторию зонда примерно на 20° и увеличила скорость на 3,5 км/с. При этом за 4 недели подготовки операторам потребовалась только одна небольшая коррекция из шести запланированных.

Манёвр нужен был, чтобы скорректировать путь к Юпитеру без значительного расхода топлива. Такой способ позволяет использовать гравитацию планет для изменения скорости и направления полёта вместо запуска двигателей. Следующая встреча с Землёй в январе 2029 года станет последним таким манёвром перед прибытием Juice к Юпитеру в июле 2031 года.

Источник изображения: ESA

Пролёт одновременно стал полноценной проверкой научного оборудования перед основной частью миссии. Десять приборов Juice собирали данные о Земле и Луне, а две бортовые камеры наблюдения снимали пролёт. Аппарат также несколько дней находился в хвосте магнитного поля Земли — области, вытянутой от планеты в сторону от Солнца. Полученные там измерения магнитного поля и заряженных частиц можно будет сопоставить с наблюдениями европейско-китайской миссии Smile, которая изучает магнитное поле и частицы ближе к Земле.

Для научной команды это одна из немногих возможностей проверить работу приборов в хорошо изученных условиях до начала наблюдений у Юпитера. В частности, Juice сделает снимки Земли и Луны научной камерой JANUS, а навигационная камера получит данные для отработки методов оптической навигации. В ходе предыдущих проверок аппарат уже наблюдал Луну и Землю во время сложного гравитационного манёвра 2024 года, а в 2026 году — комету 3I/ATLAS.

Теперь Juice продолжит восьмилетний перелёт к Юпитеру. После прибытия аппарат должен выполнить 35 пролётов трёх крупных спутников — Ганимеда, Европы и Каллисто, а затем перейти на орбиту вокруг Ганимеда. Основная задача миссии — изучить эти ледяные спутники, под поверхностью которых находятся океаны, и исследовать магнитную, радиационную и плазменную среду системы Юпитера.