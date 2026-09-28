Официальный конкурент Li Auto L9. В России представлен флагманский гибрид Wey V9X: 598 л.с., полный привод, полноуправляемое шасси, 1217 км на баке бензина — 9,7 млн рублей

«Грейт Волл Мотор Рус» объявила российскую цену флагманского гибридного кроссовера Wey V9X. Продажи новинки начнутся в октябре 2026 года, автомобиль будет доступен в дилерских центрах Tank по цене 9,7 млн рублей. V9X станет самым дорогим автомобилем Wey на российском рынке.

Шестиместный кроссовер стал первой моделью GWM на новой унифицированной платформе. Силовая установка объединяет 2-литровый бензиновый двигатель, четырехступенчатую гибридную трансмиссию и два электромотора. Суммарная мощность составляет 598 л.с., крутящий момент — 862 Н·м, а разгон до 100 км/ч занимает 4,9 секунды.

За питание электромоторов отвечает батарея емкостью 55,4 кВт·ч. На чистом электричестве V9X способен проехать до 270 км по циклу NEDC, а суммарный запас хода — 1217 км. 400-вольтовая система поддерживает зарядку постоянным током мощностью до 165 кВт: с 30 до 80% батарея заряжается за 15 минут.

Кроссовер получил двухкамерную пневмоподвеску с пятью уровнями регулировки клиренса и адаптивными амортизаторами. Полноуправляемое шасси позволяет поворачивать задние колеса на угол до 10 градусов — за счет этого радиус разворота крупного автомобиля составляет 5,1 м.

Салон выполнен по схеме 2+2+2 и отделан кожей Nappa. Передние кресла получили вентиляцию, подогрев и 10-точечный массаж, а правое кресло второго ряда — режим «нулевой гравитации» и 22-точечный массаж. В оснащение также входят 7-литровый холодильник, беспроводные зарядные устройства и откидные столики.

Спереди — два экрана с диагональю 15,6 дюйма и цифровая панель приборов с экраном диагональю 12,3 дюйма, а также 29-дюймовый проекционный экран. Для пассажиров второго ряда предусмотрен отдельный 17,3-дюймовый экран. Мультимедийная система поддерживает российские сервисы «Яндекса» и VK Видео, а автомобиль интегрируется с системой умного дома «Дом с Алисой».

В комплекс систем безопасности входят девять подушек безопасности, пять радаров, стереокамера и 12 ультразвуковых датчиков. Система автоматического экстренного торможения работает на скорости до 150 км/ч.

Для российского рынка V9X получил расширенный зимний пакет. В него входят подогрев всех кресел, рулевого колеса, стекол, зеркал и форсунок омывателя, бачок омывающей жидкости увеличенного до 4,5 л объема, дополнительная антикоррозийная обработка и омыватель задней камеры.