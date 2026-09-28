Пентагон запросил $30 млн на ИИ-полиграф с бесконтактными датчиками

Министерство обороны США запросило около $30,3 млн на 5 лет для разработки новой системы проверки достоверности показаний Polygraph Next, также называемой Polygraph+. Проект предполагает использование искусственного интеллекта и машинного обучения, а также получения физиологических показателей человека без подключения датчиков к его телу.

Система предназначена для проверки кандидатов на работу и выявления рисков, связанных с сотрудниками, имеющими доступ к защищённой информации. При этом конкретный набор сенсоров и алгоритмов не раскрыт. В бюджетном документе речь идёт о модернизации существующих технологий полиграфа и оценки достоверности, а не о готовом устройстве. Запрошенное финансирование ещё должно быть одобрено Конгрессом.

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Идея бесконтактной проверки уже проходила предварительные испытания. В 2023 году подразделение Пентагона Defense Innovation Unit (DIU) выбрало две компании для создания прототипов такой системы. Presage Technologies разрабатывала технологию оценки частоты сердцебиения и дыхания с помощью обычных камер, а Altec Research — систему, отслеживающую, среди прочего, движения головы, температуру кожи лица и изменения характеристик поверхности кожи. Сам Пентагон тогда описывал проект как попытку модернизировать технологию оценки достоверности, которая десятилетиями в значительной степени опиралась на классический полиграф.

Обычный полиграф регистрирует физиологические реакции — частоту пульса и дыхания, кровяное давление и потоотделение, — после чего специалист интерпретирует изменения этих показателей во время ответов на контрольные и проверочные вопросы. Научная надёжность такого подхода давно вызывает споры. Национальный исследовательский совет США (National Research Council) в 2003 году оценил доказательства эффективности полиграфа как «слабые в лучшем случае».

Gоэтому добавление ИИ не решает автоматически фундаментальную проблему: физиологическая реакция сама по себе не является однозначным признаком лжи. Юрист и специалист по правовым аспектам полиграфов Кири Коцоглу назвал сочетание ИИ и полиграфа «худшим из двух миров», поскольку алгоритм может найти закономерности в данных, но это ещё не доказывает, что закономерность действительно связана с обманом. Профессор права Мэрион Освальд, изучающая применение полиграфов, также отмечает проблему отсутствия надёжного эталона, по которому можно было бы проверить правильность результатов самого теста.

При этом идея многоканального анализа имеет понятную техническую логику: вместо одного типа физиологических данных система может одновременно учитывать несколько показателей и объединять их в итоговую оценку. Однако пока неизвестно, какие именно технологии войдут в Polygraph Next и какие критерии будут использоваться для проверки его точности. Поэтому нынешний бюджетный запрос говорит прежде всего о намерении Пентагона продолжить разработку такой системы, а не о появлении доказанного «детектора лжи на основе ИИ».