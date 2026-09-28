«Это не Mini LED»: TCL подала на Samsung в суд и требует запретить продажи телевизоров Samsung в США

По версии TCL, Samsung продавала бюджетные модели с маркировкой Mini LED, хотя подсветки Mini LED по факту там не было

Китайская TCL подала иск против Samsung Electronics America в федеральный суд Центрального округа Калифорнии. Компания обвиняет конкурента в ложной рекламе телевизоров с обозначением Mini LED и утверждает, что некоторые модели Samsung фактически используют подсветку, сопоставимую с обычными LED-телевизорами.

По версии TCL, Samsung вывела на рынок отдельные бюджетные модели семейства Crystal UHD с маркировкой Mini LED, хотя их конструкция якобы не соответствует тому, что покупатели обычно ожидают от телевизоров этой категории.

Особое значение для TCL имеет ценовая конкуренция. Спорные модели Samsung оказались дешевле самых доступных Mini LED-телевизоров самой TCL. Как утверждается в иске, после их появления продажи Samsung в соответствующем сегменте выросли примерно в четыре раза менее чем за три месяца.

TCL заявляет, что в 2023–2025 годах смогла обойти Samsung на американском рынке Mini LED-телевизоров, в том числе благодаря более низким ценам. Однако после выхода дешевых моделей Samsung китайская компания начала терять долю рынка. TCL считает, что использование обозначения Mini LED дает конкуренту преимущество за счет введения покупателей в заблуждение.

Теперь TCL требует запретить Samsung рекламировать и продавать конкретные спорные модели в США под обозначением Mini LED. Кроме того, китайская компания добивается денежной компенсации за причиненный ущерб.