15 000 циклов зарядки и минимум дефектов: Китай резко повышает требования к аккумуляторам электромобилей и гибридов

Китай намерен к 2030 году перейти к массовому внедрению твердотельных аккумуляторов в автомобили и занять лидирующие позиции в этой технологии. Соответствующие цели вошли в новый план развития аккумуляторной промышленности на 2026–2030 годы, подготовленный Министерством промышленности и информатизации КНР совместно с шестью другими государственными ведомствами.

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Основная задача — решить проблемы, которые пока мешают массовому производству твердотельных элементов. Среди них недостаточная ионная проводимость, деградация при многочисленных циклах зарядки и разрядки, нестабильный контакт между компонентами ячейки и высокая стоимость производства. Отдельное внимание план уделяет созданию массового производства эффективных твердых электролитов.

Китайским производителям также рекомендуют развивать аккумуляторы с высоковольтными катодами большой емкости и литий-металлическими анодами, а также конструкции без предварительно сформированного анода. Для их выпуска потребуется новое промышленное оборудование, включая изостатические прессы, способные работать при высоких давлениях и температурах.

План охватывает не только твердотельные аккумуляторы. Для литиевых батарей в целом Китай ставит цель увеличить ресурс до 15 000 циклов зарядки и разрядки, а ведущим производителям рекомендуют снизить количество производственных дефектов до единиц на миллиард изделий. Параллельно государство намерено развивать натрий-ионные аккумуляторы.

Еще одним направлением станет консолидация отрасли. Власти планируют поддерживать слияния и реструктуризацию производителей, чтобы сформировать более крупные и конкурентоспособные компании. Одновременно Китай намерен развивать собственную добычу лития и кобальта, снижая тем самым зависимость аккумуляторной промышленности от зарубежных поставок сырья.

Отдельный блок посвящен переработке аккумуляторов. Производители должны будут создавать системы сбора отработанных батарей в соответствии с объемами продаж, а крупные компании будут стимулироваться к строительству перерабатывающих предприятий в других странах. Кроме того, Китай планирует внедрить цифровую идентификацию аккумуляторов и развивать батарейные паспорта с информацией о происхождении продукции и ее углеродном следе.

При этом цель на 2030 год не означает, что твердотельные батареи к этому моменту станут стандартом для всех электромобилей. Первые коммерческие партии могут появиться значительно раньше: например, та же CATL ориентируется примерно на 2027 год. Однако из-за высокой стоимости на начальном этапе такие аккумуляторы, вероятно, будут использоваться преимущественно в дорогих электромобилях.

Государственный план должен создать условия для последующего снижения стоимости и масштабирования производства. Если поставленные задачи будут выполнены, твердотельные аккумуляторы смогут постепенно выйти за пределы премиального сегмента и начать использоваться в массовых электромобилях.