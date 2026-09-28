Суд во Флориде предупредил об опасности «ИИ-простыней» в юридических делах

Апелляционный суд Флориды предупредил о растущей проблеме использования ИИ для подготовки юридических документов. В опубликованном на прошлой неделе заключении коллегия из трёх судей резко раскритиковала одно из поданных в суд ходатайств, назвав приведённые в нём аргументы бессистемными и фактически предупредив адвоката о возможном обращении в коллегию адвокатов штата.

Судьи отметили, что ИИ позволяет быстро создавать большие объёмы юридического текста, который при этом может быть плохо связан с конкретным делом и труден для проверки. По их мнению, такие документы способны увеличивать задержки и расходы для всех участников процесса, а при массовом использовании — затруднять работу самих судов. Особенно проблемными суд назвал многочисленные аргументы, не имеющие достаточной юридической или фактической основы.

Источник изображения: сгенерировано Muse

В рассматриваемом случае речь шла о семейном адвокате Жаклин Сорока. Суд признал поданное ею ходатайство юридически несостоятельным, необоснованным и просроченным. В заключении судьи также отметили, что некоторые формулировки документа настолько трудно понять, что даже мощной вычислительной системе было бы непросто найти в них смысл, подчеркнув: аргументы адвоката должны быть понятны людям — суду, другой стороне и участникам процесса.

При этом суд не установил, что именно Сорока использовала ИИ для подготовки документа. Более того, сама адвокат это отрицает. В комментарии она заявила, что не использует искусственный интеллект для создания судебных документов в своей юридической практике.

Заключение суда обратило внимание на широкую проблему. Если юридические документы начинают массово создаваться с помощью ИИ-моделей без достаточной проверки человеком, то их объём и сложность могут стать дополнительной нагрузкой для судов, которым приходится отделять содержательные аргументы от большого количества плохо подготовленного текста.