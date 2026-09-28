Две камеры по 200 Мп, экран 6,4 дюйма и 7200 мАч. Xiaomi 18 станет ещё одним компактным и мощным камерофоном
Он будет конкурировать с Honor Magic 9
В Сети появился перечень характеристик базового Xiaomi 18 — данные опубликовал известный инсайдер Panda is Bald.
Информатор сообщил, что Xiaomi 18 получит плоский 6,4-дюймовый экран на базе материала M11 и с разрешением 1,5K. Емкость аккумулятора составит 7200 мА·ч, мощность проводной зарядки составит 100 Вт.
В основу аппаратной платформы ляжет SoC Snapdragon 8 Elite Gen 6. В основной камере будут два 200-мегапиксельных сенсора: один (оптического формата 1/1,28 дюйма) — в составе главного модуля, второй — в составе перископного модуля с оптическим зумом 3х. В модуле со сверхширокоугольным объективом будет 50-мегапиксельный сенсор.
Судя по опубликованным характеристикам, Xiaomi 18 станет главным конкурентом представленному сегодня Honor Magic 9. По данным инсайдера, премьера Xiaomi 18 состоится в декабре.
Ранее Panda is Bald первым указал на дату анонса Mate 50, а также сообщил точные цвета Xiaomi 13 и Xiaomi 14.
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