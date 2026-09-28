Associated Press Stylebook, один из наиболее известных справочников по редакционным стандартам, напомнил журналистам, что искусственному интеллекту не следует приписывать человеческие свойства. Редакция рекомендовала избегать формулировок, согласно которым ИИ-модели «думают», «чувствуют», «хотят» или «понимают», назвав такое описание антропоморфизацией — переносом человеческих качеств на объекты.

Формулировка вызвала возражения со стороны представителей технологической и академической среды. Алан Розенштайн, сотрудник Anthropic, заявил, что стилевой справочник не должен делать настолько уверенные метафизические выводы. Философ и специалист по этике ИИ из Google DeepMind Генри Шевлин обратил внимание на другой аспект: по его мнению, язык, описывающий психические состояния, можно использовать без утверждения, что объект буквально обладает человеческим сознанием.

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Шевлин привёл в качестве примера рецензию AP на фильм «Трансформеры», где агентство использовало человеческие характеристики применительно к персонажу Оптимусу Прайму. По его мнению, редакционные правила должны различать использование слов вроде «понимает» или «любит» как удобного описания поведения и буквальное утверждение о наличии соответствующего внутреннего опыта.

С критикой выступил и Дин Болл, руководитель направления стратегического прогнозирования OpenAI. Он заявил, что «современные ИИ-системы явно думают и понимают, а определение мышления, исключающее системы, способные самостоятельно решать сложные математические задачи, слишком узкое». При этом ссылка на математические результаты OpenAI относится к отдельной дискуссии: заявления компании о решении открытых математических задач остаются предметом обсуждения и не являются доказательством наличия у моделей человеческого типа мышления или сознания.

Сам вопрос о том, можно ли считать современные ИИ-системы мыслящими или обладающими субъективным опытом, остаётся философским и научным предметом споров. Единого принятого критерия, который позволял бы установить наличие у модели сознания, сегодня нет. Поэтому рекомендация AP фактически предлагает придерживаться осторожной языковой практики: описывать наблюдаемое поведение и выполняемые системой операции, не превращая их автоматически в утверждения о человеческих мыслях, намерениях или чувствах.

Спор показывает, что вопрос об антропоморфизации ИИ касается уже не только терминологии. Одни и те же действия модели можно описать как «система понимает задачу» или более нейтрально — «система корректно интерпретирует запрос и выдаёт результат». В первом случае читателю легче приписать модели человеческое состояние, хотя само по себе успешное выполнение задачи этого не доказывает.