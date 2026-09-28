Совершенно новый Mitsubishi Outlander появится в 2028 году, и он получит суперполный привод с четырьмя электромоторами

По мотору на каждое колесо

Mitsubishi готовит пятое поколение Outlander, которое, по данным японских СМИ, выйдет в 2028 году. Главными изменениями станут полностью переработанный дизайн и новая подключаемая гибридная силовая установка — сразу с четырьмя электромоторами.

Нынешний Outlander выпускается с 2021 года и является ключевой моделью бренда на многих рынках. Только в США в прошлом году было продано почти 36 тысяч таких кроссоверов — это сделало Outlander самым популярным автомобилем Mitsubishi в стране.

Дизайн машины нового поколения, как ожидается, будет основан на концепте Mitsubishi Elevance. Серийная версия может получить более вертикальную переднюю оптику, решетку радиатора в цвет кузова и сплошную светодиодную полосу сзади.

Самые интересные изменения ожидаются в гибридной системе. Сейчас Outlander PHEV оснащается 2,4-литровым бензиновым двигателем, двумя электромоторами и батареей емкостью 22,7 кВт·ч. Суммарная мощность установки составляет 297 л.с., а запас хода на чистом электричестве достигает 106 км. Но система нового поколения будет построена на четырех электромоторах. Такое решение позволит не только увеличить мощность, но и независимо управлять тягой каждого колеса — это значительно улучшит работу фирменной системы полного привода Super All-Wheel Control (S-AWC).