Гибридный Jetour T1 выйдет в России этой осенью

Бренд Jetour завил о старте продаж в России первой гибридной модели в своей линейке – Jetour T1. Продажи на российском рынке начнутся осенью 2026 года. Jetour T1 будет представлен в версии подключаемого гибрида (PHEV) – его аккумулятор сможет заряжаться от внешнего источника электрического тока. Гибридная модель сохранит габариты бензиновой версии: 4705 мм в длину, 1967 мм в ширину и 1843 мм в высоту, а колёсная база составит 2800 мм.

Новая версия Jetour T1 получит гибридную силовую установку с последовательно-параллельным соединением и передним приводом. Бензиновый четырёхцилиндровый турбированный 1,5-литровый двигатель мощностью 143 л.с. работает в паре с бесступенчатой автоматической гибридной трансмиссией с электромотором. Максимальная мощность электромотора составляет 204 л.с. (150 кВт) с максимальным крутящим моментом 310 Н·м. Гибридная силовая установка обеспечивает разгон до 100 км/ч за 8,6 секунды и развивает максимальную скорость 180 км/ч.

Батарея автомобиля ёмкостью 26,7 кВт*ч обеспечивает запас хода в 145 км, а общий запас хода составляет до 1400 км. От источника постоянного тока мощностью 40 кВт батарея зарядится с 20 до 80% за 30 минут. При медленной зарядке переменным током мощностью 7 кВт время зарядки батареи с 30% до 100% составит 4 часа. Аккумулятор выдерживает давление в 10 тонн и защищён от пыли и влаги по стандарту IP68.

Гибридный Jetour T1 будет представлен на российском рынке в четырёх цветах: чёрном, белом, золотом и серебряном. Интерьер будет выполнен в двух цветах на выбор: серо-чёрном и чёрно-оранжевом. Стоимость автомобиля объявят ближе к старту продаж.