Российская на бумаге, иностранная внутри: российские заводы проверят на подмену плат импортными

В России ужесточат контроль за производителями радиоэлектроники, продукция которых имеет официальный статус российской. Причиной стали случаи, когда компании после включения устройств в соответствующий реестр заменяли часть заявленных компонентов более дешевыми иностранными аналогами. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров на форуме «Микроэлектроника — 2026».

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По его словам, при первоначальном подтверждении локализации производитель может представить изделие с набором компонентов, соответствующим установленным требованиям, однако позднее изменить его состав. В результате под видом российской продукции на рынок попадает оборудование с большей долей зарубежных деталей.

Для борьбы с такой практикой власти начали проводить повторные проверки непосредственно на предприятиях. В них участвуют представители Минпромторга, а к контролю подключается Росстандарт. Если нарушения обнаруживаются повторно, производителя предлагается исключать из реестра российской промышленной продукции на несколько лет. Соответствующую инициативу Минпромторга правительство намерено поддержать.

Усиление контроля затронет не только производителей, но и покупателей в рамках государственных и корпоративных закупок по законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ. Заказчики также должны будут проверять соответствие приобретаемого оборудования заявленным характеристикам локализации, при необходимости привлекая специалистов Минпромторга, РСПП и других профильных организаций.

Параллельно государство переходит к балльной оценке уровня локализации. Такая система уже применяется к телекоммуникационному оборудованию, а с января 2027 года должна распространиться на интегральные микросхемы. Чем больше производственных операций и компонентов локализовано в России, тем выше будет соответствующий показатель изделия.