Ещё один американский широкий складной смартфон, но не от Apple. Появились изображения новинки Motorola

Компания Motorola, как и прочие, тоже хочет выпустить складной смартфон с более широкоформатным соотношением сторон. И авторы Android Headlines уже опубликовали рендеры этой модели.

Изображения основаны на ранних утечках, так что в деталях итоговое устройство может отличаться. Источник говорит, что новинка получит основной экран диагональю 6,92 дюйма и внешний диагональю 4,97 дюйма. Размеры составят 149 × 110 × 5,8 мм в разложенном виде и 110 × 76 × 12,6 мм в сложенном.

Основная камера будет двойной, а из цветов сообщается о Pantone Coriander и Dark Botanical Garden, то есть светло-коричневом и зелёном.

Будет ли новинка предлагать флагманские характеристики, пока неизвестно.