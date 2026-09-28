Сколько фигурок можно разметить внутри ПК-корпуса без влияния на нагрев? Тесты показывают, что много
До 20 точно
Один из авторов портала PC Gamer решил проверить, влияют ли различные фигурки, размещённые внутри корпуса ПК, на эффективность охлаждения компонентов. Для этого он провёл ряд тестов, доведя в итоге количество фигурок до двух десятков.
Оказалось, что фанаты фигурок в корпусах могут быть спокойны. Такие объекты в целом никак не влияют на нагрев или производительность. Как минимум в количестве до пары десятков, ведь дальше тесты не проводились.
На самом деле тесты отметили даже небольшой рост производительности, но это вряд ли каким-то образом связано именно с фигурками.
Что касается нагрева GPU, только в одном случае был зафиксирован рост на 1 градус, чем смело можно пренебречь.
При этом фигурки автор использовал разные, и в итоге при большом их собрании внутри корпуса влияние на движение потоков воздуха внутри явно было. Но, что важнее, это не привело к росту температур.
Комментарии