В Minecraft впервые за 15 лет добавят новое измерение. Игра разошлась тиражом более 425 млн копий

The Shift появится изначально в Minecraft Dungeons II

Консоли и игрыMicrosoft

Компания Microsoft объявила о том, что в игру Minecraft впервые за 15 лет добавят новое измерение. Оно называется The Sift, и описывается самой компанией, как магическое и умиротворяющее.

Цветовая палитра тут соответствующая: доминируют пастельные цвета. Впервые оценить новое измерение можно будет не в основной игре, а в Minecraft Dungeons II, которая выйдет уже завтра, 29 сентября. В Minecraft (Java и Bedrock) измерение появится в следующем году, но пока точную дату не назвали.

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Источник изображения: Minecraft

Зато рассказали, что кроме новых биомов и животных измерение будет выделяться своими физическими законами.

Глава подразделения Xbox Аша Шарма, у которой Minecraft находится под личным контролем, также заявила, что игра за всё время продалась тиражом более 425 млн копий.

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