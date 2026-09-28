В Minecraft впервые за 15 лет добавят новое измерение. Игра разошлась тиражом более 425 млн копий

Компания Microsoft объявила о том, что в игру Minecraft впервые за 15 лет добавят новое измерение. Оно называется The Sift, и описывается самой компанией, как магическое и умиротворяющее.

Цветовая палитра тут соответствующая: доминируют пастельные цвета. Впервые оценить новое измерение можно будет не в основной игре, а в Minecraft Dungeons II, которая выйдет уже завтра, 29 сентября. В Minecraft (Java и Bedrock) измерение появится в следующем году, но пока точную дату не назвали.

Зато рассказали, что кроме новых биомов и животных измерение будет выделяться своими физическими законами.

Глава подразделения Xbox Аша Шарма, у которой Minecraft находится под личным контролем, также заявила, что игра за всё время продалась тиражом более 425 млн копий.