Новый телефон за 12 долларов. HMD 106 Pure получил батарею на 1000 мАч и FM-приемник

И не получил камеру, а также поддержку сетей 3G

В Пакистане в продаже появился HMD 106 Pure — предельно простой кнопочный телефон стоимостью всего 3250 пакистанских рупий (примерно $12).

HMD 106 Pure внешне напоминает модель HMD 101, но построен на платформе Unisoc 6531E. Телефон поддерживает только мобильные сети стандарта GSM/2G, поэтому пользоваться им в странах, где сети второго поколения уже отключены, не получится. Поддержки 3G, 4G и современных мобильных интернет-сетей нет.

Характеристики соответствуют цене. Устройство оснащено небольшим экраном разрешением всего 120 × 160 пикселей и работает под управлением платформы S30+. Емкость аккумулятора составила 1000 мА·ч. Камеры у HMD 106 Pure нет. Зато есть стандартный разъем 3,5 мм для наушников, FM-радио и слот для карт microSD (емкостью до 32 ГБ).

Магазин предлагает HMD 106 Pure в темно-сером и бирюзово-зеленом цветах.