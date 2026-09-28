Два витка вокруг Земли на скорости 26 тыс. км в час и 26 запущенных спутников Starlink V3. Starship впервые вышел на орбиту, но полет свой завершил досрочно

SpaceX успешно выполнила 14-й испытательный полет Starship, в рамках которого верхняя ступень впервые вышла на околоземную орбиту. Ключевым отличием миссии от предыдущих 13 запусков стал не просто выход в космос, а полноценное орбитальное включение с последующим развертыванием 26 спутников Starlink V3.

Старт состоялся с площадки Starbase в Техасе в 15:48 по московскому времени. Примерно через 6 минут 50 секунд после запуска первая ступень Super Heavy B21 выполнила посадочный маневр и приводнилась в запланированном районе Мексиканского залива.

Верхняя ступень Starship S41 продолжила полет и примерно через 25 минут после старта вышла на орбиту высотой около 275 км. При этом один из вакуумных двигателей Raptor отказал. Несмотря на это, S41 смогла завершить ключевой этап миссии.

После выхода на орбиту Starship развернул 26 спутников Starlink V3. В SpaceX сообщили, что команда Starlink установила связь со всеми аппаратами. Это первая миссия Starship, в рамках которой полезная нагрузка была выведена на орбиту, предназначенную для дальнейшей эксплуатации.

Именно этот момент стал главным достижением Flight 14. Все предыдущие 13 испытательных полетов Starship выполнялись по суборбитальным траекториям, поэтому корабль не должен был оставаться на орбите. Теперь система впервые перешла от экспериментальных суборбитальных запусков к полноценной орбитальной миссии.

Изначально полет планировался продолжительностью около 10 часов, в течение которых космический корабль должен был 6 раз обогнуть Землю. Однако из-за проблем с одним из двигателей SpaceX решила досрочно завершить миссию: примерно через три часа после выхода на орбиту и два витка S41 направили в заранее определенный район Тихого океана для контролируемого приводнения. На этом миссия завершилась.

Уже понятно, что 14-й испытательный полет будет признан успешным — у SpaceX получилось все запланированное, но не в полном формате. Уже известно, что следующий, 15-й испытательный полет, планируется через 3 недели.