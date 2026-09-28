Оплата по QR-коду в «СберБанк Онлайн» заработала в Камбодже и Лаосе

«Сбер» запустил оплату покупок по QR-коду в Камбодже и Лаосе, сообщает пресс-служба банка. В приложении «СберБанк Онлайн» доступны платежи через национальные QR-стандарты этих стран — KHQR в Камбодже и Lao QR в Лаосе: для оплаты достаточно отсканировать QR-код на кассе или в заведении. На экране отображается сумма операции в местной валюте и российских рублях.

Изображение сгенерировано нейросетью Grok Источник изображения: Grok Imagine

Камбоджа и Лаос стали 14-й и 15-й странами соответственно, где клиенты «Сбера» могут пользоваться оплатой по QR-кодам за рубежом. Также сервис доступен в Таиланде, Вьетнаме, на Филиппинах и в других странах. Для оплаты с помощью смартфонов под управлением Android и iOS необходима версия приложения «СберБанк Онлайн», вышедшая в июне 2025 года и позже. Для Android это версия 16.10 и выше, а для iOS — 17.0 и выше, отметили в банке.