Опубликован «самый точный» рендер Samsung Galaxy S27 Ultra — теперь понятно, как устроена камера будущего флагмана

Инсайдер Стив Хеммерстоффер опубликовал новый рендер Samsung Galaxy S27 Ultra. Новое изображение, по словам информатора, является «самым точным» на текущий момент — в нем учтены особенности овального блока основной камеры: если предыдущие утечки показывали лишь его форму, то теперь появилась предполагаемая компоновка внутренних элементов.

Согласно новому рендеру, внутри вертикального блока сверху вниз расположены: телефотокамера, микрофон, массив дополнительных датчиков и светодиодная вспышка. Такой порядок отличается от более ранних фанатских визуализаций, где вспышка и сенсоры располагались иначе. Основой для рендера стали данные из цепочки поставок и изображения защитных чехлов.

По предварительной информации, Galaxy S27 Ultra станет одним из самых заметно переработанных флагманов Samsung за последние годы. Официальная презентация линейки Galaxy S27 ожидается в январе или феврале 2027.

У Стива Хеммерстоффера длинный послужной список по созданию достоверных рендеров различных смартфонов до их анонса. Из таких утечек можно упомянуть Samsung Galaxy S21, Huawei Mate 40, Pixel 5, Sony Xperia XZ4, Google Pixel 4 XL и многое другое.