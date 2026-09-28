Передовой экран Samsung с разрешением 2К, 8400 мА·ч, 100 Вт, камера Sony, IP69. Раскрыты все характеристики «Монстра внутри» — iQOO 16

За день до выхода

Перед официальной премьерой iQOO 16, которая назначена на 29 сентября, в Сети появились практически полные характеристики нового флагманского смартфона (создатели называют его «Монстром внутри»). Спецификации раскрыл известный инсайдер Digital Chat Station.

Одной из главных особенностей iQOO 16станет дисплей Samsung на основе новейшего люминесцентного материала M16 (по слухам, экраны на базе M16 должны получит будущие флагманы Samsung — Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra). iQOO называет смартфон первым в мире с таким 2K-экраном. Кадровая частота составит 165 Гц. Глобальная пиковая яркость составит 2800 нит, локальная пиковая яркость — 10 000 нит.

Как сообщается, каждый экран будет проходить индивидуальную калибровку, заявлено улучшение равномерности яркости на 22% и цвета на 40%. Собственный алгоритм iQOO способен корректировать яркость и цвет отдельных субпикселей.

В основе смартфона будет лежать новая флагманская SoC Qualcomm Snapdragon серии 8. SoC дополнит собственный игровой чип iQOO Q4, предназначенный для повышения кадровой частоты в играх.

Аккумулятор емкостью 8400 мА·ч будет поддерживать проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную на 40 Вт.

Основная камера получит 50-мегапиксельный сенсор формата 1/1,3 дюйма и объектив с диафрагмой F/1,68. Также ожидаются 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 50-мегапиксельный перископный модуль на базе датчика Sony IMX882 и с трехкратным оптическим зумом. Разрешение фронтальной камеры составит 32 Мп.

Из прочих характеристик — два мощных вибромотора, стереодинамики Master Symmetrical Dual Speaker Pro, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном, USB 3.2 и защита корпуса в соответствии со степенью IP69.

Ранее Digital Chat Station первым точно сообщил характеристики Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а также о том, что Realme GT 7 Pro получит яркий экран Samsung и что SoC Dimensity 9400 выйдет раньше Snapdragon 8 Elite.