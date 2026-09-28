Передовой экран Samsung с разрешением 2К, 8400 мА·ч, 100 Вт, камера Sony, IP69. Раскрыты все характеристики «Монстра внутри» — iQOO 16

За день до выхода

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Перед официальной премьерой iQOO 16, которая назначена на 29 сентября, в Сети появились практически полные характеристики нового флагманского смартфона (создатели называют его «Монстром внутри»). Спецификации раскрыл известный инсайдер Digital Chat Station.

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Источник изображения: iQOO через ITHome

Одной из главных особенностей iQOO 16станет дисплей Samsung на основе новейшего люминесцентного материала M16 (по слухам, экраны на базе M16 должны получит будущие флагманы Samsung — Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra). iQOO называет смартфон первым в мире с таким 2K-экраном. Кадровая частота составит 165 Гц. Глобальная пиковая яркость составит 2800 нит, локальная пиковая яркость — 10 000 нит.

Как сообщается, каждый экран будет проходить индивидуальную калибровку, заявлено улучшение равномерности яркости на 22% и цвета на 40%. Собственный алгоритм iQOO способен корректировать яркость и цвет отдельных субпикселей.

В основе смартфона будет лежать новая флагманская SoC Qualcomm Snapdragon серии 8. SoC дополнит собственный игровой чип iQOO Q4, предназначенный для повышения кадровой частоты в играх.

Аккумулятор емкостью 8400 мА·ч будет поддерживать проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную на 40 Вт.

Основная камера получит 50-мегапиксельный сенсор формата 1/1,3 дюйма и объектив с диафрагмой F/1,68. Также ожидаются 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 50-мегапиксельный перископный модуль на базе датчика Sony IMX882 и с трехкратным оптическим зумом. Разрешение фронтальной камеры составит 32 Мп.

Из прочих характеристик —  два мощных вибромотора, стереодинамики Master Symmetrical Dual Speaker Pro, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном, USB 3.2 и защита корпуса в соответствии со степенью IP69.

Ранее Digital Chat Station первым точно сообщил характеристики Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а также о том, что Realme GT 7 Pro получит яркий экран Samsung и что SoC Dimensity 9400 выйдет раньше Snapdragon 8 Elite.

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