«Забилось сердце реактора»: седьмой блок АЭС «Тяньвань» вышел на минимальную мощность

Реактор энергоблока №7 АЭС «Тяньвань» в Китае вывели на минимально контролируемый уровень мощности. Как пояснили в Росатоме, это означает, что в активной зоне впервые запущена самоподдерживающаяся управляемая цепная реакция.

Пусковые операции на блоке, который строится по российскому проекту ВВЭР-1200, начались 12 августа 2026 года с загрузки ядерного топлива. После достижения МКУ специалисты проведут комплекс испытаний систем управления и защиты, а также проверят нейтронно-физические характеристики активной зоны.

Следующим этапом станет постепенное освоение энергетических уровней. После завершения проверок генератор подключат к энергосистеме, а мощность блока будут поэтапно увеличивать до номинальных 100%. Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев отметил:

Сотрудничество с китайскими атомщиками демонстрирует высочайшую слаженность и эффективность: работы по сооружению 7-го и 8-го блоков начались чуть более пяти лет назад, а сегодня, можно сказать, забилось сердце реактора на 7-м энергоблоке.

Сооружение блоков №7 и №8 АЭС «Тяньвань» началось в мае 2021 года. Проект реализуется в рамках российско-китайского сотрудничества: Инжиниринговый дивизион «Росатома» отвечает за проектирование и поставки оборудования для «ядерного острова» станции, а китайская сторона выполняет строительные работы. Ранее на площадке были введены четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-1000 российского проекта.