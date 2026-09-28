В погоне за северным сиянием: «Домклик24» компенсирует стоимость бронирования жилья туристам, оставшимся без зрелища

Бонусы начислятся, если северное сияние не появится ни в одну ночь поездки в Мурманскую область

«Домклик24» совместно со «СберСтрахованием» запустил сервис, который компенсирует туристам стоимость проживания в Мурманской области, если за время поездки они не увидят северное сияние. Выплата предоставляется бонусами «Спасибо» на сумму бронирования, но не более 50 тыс. бонусов.

Программа действует с октября 2026 года по март 2027-го при бронировании жилья на «Домклик24» минимум на две ночи. Доплачивать за участие не требуется, однако до оплаты необходимо быть участником программы «СберСпасибо».

Для получения компенсации туристу нужно выбрать жильё с соответствующей отметкой на «Домклик24». Сервис самостоятельно проверит наличие северного сияния в районе проживания в каждую ночь поездки. Если явление не будет зафиксировано ни разу, бонусы начислят автоматически, без подачи заявления.

Расчёт основан на данных наземных магнитометров. «Домклик24» также обещает публиковать информацию о результатах наблюдений и методике определения наличия сияния.

Программа распространяется на Мурманскую область и реализуется при поддержке Туристского информационного центра региона. Компенсация касается только стоимости проживания.