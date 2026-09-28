Ozon разрешил оплачивать заказы наличными через банкоматы
Быть клиентом «Ozon Банка» необязательно
Команда маркетплейса Ozon добавила оплату заказов наличными. Новый способ доступен для покупок стоимостью до 15 тыс. рублей.
Перед получением товара в пункте выдачи покупателю необходимо внести сумму заказа через банкомат «Ozon Банк». Для этого нужно выбрать на экране устройства пункт «Оплатить заказ», отсканировать штрихкод из приложения Ozon и внести наличные.
Сейчас оплатить покупки таким способом можно более чем через 1,4 тыс. банкоматов «Ozon Банк», расположенных более чем в 170 городах и населённых пунктах России.
В компании пояснили, что решение связано с сохраняющимся спросом на расчёты наличными. Новый вариант оплаты стал дополнением к уже доступным способам расчёта при заказе товаров.
«Ozon Банк» продолжает расширять собственную сеть банкоматов. К концу 2027 года её планируется увеличить до 3 тыс. устройств.
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