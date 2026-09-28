Ozon разрешил оплачивать заказы наличными через банкоматы

Команда маркетплейса Ozon добавила оплату заказов наличными. Новый способ доступен для покупок стоимостью до 15 тыс. рублей.

Перед получением товара в пункте выдачи покупателю необходимо внести сумму заказа через банкомат «Ozon Банк». Для этого нужно выбрать на экране устройства пункт «Оплатить заказ», отсканировать штрихкод из приложения Ozon и внести наличные.

Сейчас оплатить покупки таким способом можно более чем через 1,4 тыс. банкоматов «Ozon Банк», расположенных более чем в 170 городах и населённых пунктах России.

В компании пояснили, что решение связано с сохраняющимся спросом на расчёты наличными. Новый вариант оплаты стал дополнением к уже доступным способам расчёта при заказе товаров.

«Ozon Банк» продолжает расширять собственную сеть банкоматов. К концу 2027 года её планируется увеличить до 3 тыс. устройств.