Есть контакт: впервые запущенный на орбиту Starship успешно вывел спутники Starlink V3, с ними уже установлена связь

Каждый аппарат обеспечивает до 1 Тбит/с нисходящего и 160 Гбит/с восходящего канала, значительно превосходя Starlink V2.

Компания SpaceX успешно начала развертывание полезной нагрузки после успешного выхода Starship на орбиту.

Ракета-носитель выведет 26 спутников Starlink V3, последовательность их отделения займет около 30 минут. С первыми аппаратами уже установлен контакт. На момент публикации заметки последовательный вывод спутников продолжался.

Компания Starlink сообщила, что новая партия добавит к спутниковой группировке до 26 Тбит/с пропускной способности. Каждый Starlink V3 обеспечивает до 1 Тбит/с по нисходящему каналу и до 160 Гбит/с по восходящему.

По заявленным характеристикам, новые аппараты примерно в 10 раз превосходят Starlink V2 по скорости передачи данных вниз и в 22 раза — по скорости передачи вверх. Такой прирост обеспечивают модернизированные фазированные антенные решетки и лазерные системы связи.

Ранее сообщалось, что SpaceX запустила свою сверхтяжелую ракету в 14-й испытательный полет