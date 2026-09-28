Исторический момент: космический корабль Starship впервые вышел на орбиту — даже несмотря на отказы двигателей

Сегодня SpaceX запустила свою сверхтяжелую ракету в 14-й испытательный полет. Starship S41 должен был стать первым космическим кораблем, достигшим орбиты — и стал им, даже несмотря на отказы двигателей.

Сначала одного двигателя Raptor лишился сверхтяжелый ускоритель Super Heavy, что, впрочем, не помешало горячему разделению ступеней и довольно плавному приводнению (хотя потом ускоритель взорвался, но это нормально). А позже уже на самом Starship отказал один вакуумный двигатель. Тем не менее, примерно на 25-й минуте полета Starship S41 вышел на орбиту — для этого в SpaceX провели второй импульс.

На данный момент полет продолжается на высоте около 275 км при скорости чуть больше 26 тыс. км/ч.