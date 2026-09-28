AliExpress: самые популярные колонки лета 2026 года в России

Лидировали компактные беспроводные колонки, тогда как умные модели заняли отдельную нишу

Команда AliExpress СНГ составила рейтинг наиболее продаваемых колонок в России по итогам второго квартала 2026 года. Основной объем продаж пришелся на портативные Bluetooth-модели, однако заметный спрос также зафиксирован на полочную акустику, саундбары и умные колонки.

Лидером категории стала Soundcore Select 4 Go — компактная модель с влагозащитой от бренда Anker. Второе место заняла Tronsmart Mirtune C3 Plus мощностью до 50 Вт. В топ также вошли Soundcore Motion+, Soundcore Boom 3i, JBL Charge 6 и Tribit StormBox Blast 2, рассчитанная на мощность до 200 Вт.

Среди полочной акустики наиболее востребованной оказалась Edifier M90. Пользователи также выбирали Edifier S300 для подключения к компьютеру или телевизору.

В сегменте саундбаров первое место заняла модель Ultimea с поддержкой Dolby Atmos и беспроводным сабвуфером.

Самой продаваемой умной колонкой стала «Яндекс Станция Миди». Устройство работает с «Алисой» и поддерживает Zigbee для управления совместимыми устройствами умного дома.