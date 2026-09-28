Новые ракеты «Союз» должны получить российские процессоры «Эльбрус» в 2027 году

Роскосмос рассчитывает, что новые ракеты, запланированные к изготовлению на 2027 год, получат процессор «Эльбрус», о чем сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов.

В конце апреля текущего года была запущена принципиально новая ракета-носитель "Союз-5", где в системе управления был применен абсолютно новый отечественный, вместо иностранного, восьмиядерный процессор "Эльбрус". Работаем над тем, чтобы в следующих двух машинах, которые запланированы для изготовления на 2027 год, также были использованы эти технологии. Дмитрий Баканов

Источник изображения: ТАСС // Сергей Савостьянов

Ранее мы сообщали, что в системе управления российской ракеты-носителя «Союз-5» впервые применили отечественный восьмиядерный процессор.

При его внедрении стояла задача не просто о замене иностранных комплектующих на отечественные, важно было разработать всю аппаратную и программную часть.