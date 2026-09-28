Почти 3 000 мошеннических ресурсов: покупателей новых iPhone заманивают в ловушки

Выход новых моделей iPhone провоцирует рост мошеннических схем, предупреждают RuStore и компания F6. Злоумышленники создают поддельные сайты, страницы в соцсетях и мессенджерах, где предлагают оформить предзаказ смартфона по сниженной цене. После получения предоплаты «продавец» может исчезнуть, а вместо устройства покупателю иногда отправляют подделку или муляж.

Фишинговые ресурсы также используются для кражи персональных и платёжных данных. По данным F6, только в первом полугодии 2026 года специалисты обнаружили 2 738 мошеннических ресурсов, связанных с одним из российских брендов. Для международных компаний, отмечают эксперты, таких площадок может быть в несколько раз больше.

Отдельный риск связан с предложениями установить RuStore на iPhone. Официального приложения RuStore для iOS не существует, поэтому ссылки на его якобы установочные файлы могут вести на сторонние сайты или использоваться для распространения вредоносных файлов.

Ещё одна схема распространяется через Telegram-каналы, предлагающие установить приложения, недоступные в App Store. Пользователям предлагают выйти из собственного Apple ID и войти в чужую учётную запись. После этого владелец аккаунта может заблокировать устройство через «Найти iPhone» или удалить данные из iCloud.