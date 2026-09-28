GTA 2 из 1999 года получила поддержку трассировки пути, но желательно иметь видеокарту не слабее RTX 4070

Моддер gebdag выпустил проект RTX Remix для игры Grand Theft Auto 2, который добавляет в неё поддержку трассировки пути и динамической смены дня и ночи.

GTA 2 вышла в 1999 году. Это игра с видом сверху, так что тут не приходится говорить даже об уровне графики в целом, не говоря уже о каких-то там современных эффектах.

В целом даже с модом сама графика не меняется. Изменяется освещение, которое во времена выхода игры не было доступно геймерам даже в мечтах.

Кроме того, мод добавляет игре нормальную поддержку мониторов 16:9 и даже поддерживает генерацию кадров. Да, трассировка лучей остаётся очень требовательной даже в случае, когда в основе лежит игра чуть ли не 30-летней давности. Для мода желательно иметь карту уровня RTX 4070 или быстрее.