GTA 2 из 1999 года получила поддержку трассировки пути, но желательно иметь видеокарту не слабее RTX 4070
На основе RTX Remix
Моддер gebdag выпустил проект RTX Remix для игры Grand Theft Auto 2, который добавляет в неё поддержку трассировки пути и динамической смены дня и ночи.
GTA 2 вышла в 1999 году. Это игра с видом сверху, так что тут не приходится говорить даже об уровне графики в целом, не говоря уже о каких-то там современных эффектах.
В целом даже с модом сама графика не меняется. Изменяется освещение, которое во времена выхода игры не было доступно геймерам даже в мечтах.
Кроме того, мод добавляет игре нормальную поддержку мониторов 16:9 и даже поддерживает генерацию кадров. Да, трассировка лучей остаётся очень требовательной даже в случае, когда в основе лежит игра чуть ли не 30-летней давности. Для мода желательно иметь карту уровня RTX 4070 или быстрее.
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