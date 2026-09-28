Xiaomi выпустила первую стирально-сушильную машину с тепловым насосом: 13 кг белья, стерилизация с эффективностью до 99% и встроенный ИИ

Xiaomi представила в Китае свою первую комбинированную стирально-сушильную машину с тепловым насосом — Mijia Washing Machine Protector Pro Supreme Edition Heat Pump Washer-Dryer. Новинка рассчитана на стирку до 13 кг и сушку до 9 кг белья, цена составляет 875 долларов.

В отличие от обычных конденсационных стирально-сушильных машин, новинка повторно использует тепловую энергию во время сушки. По данным Xiaomi, это позволяет снизить энергопотребление до 73%, а двухвентиляторная конструкция ускоряет сушку на 49%.

Несмотря на наличие теплового насоса, устройство сохранило стандартные габариты полноразмерной стиральной машины. Сам тепловой модуль размещен в верхней части корпуса, а оптимизированная циркуляция хладагента, как утверждает производитель, повышает эффективность теплообмена на 59%.

Предусмотрены 35 программ стирки и сушки, а также 11 специализированных режимов. Двухслойная система фильтрации высокой плотности задерживает ворс и мелкий мусор, уменьшая их попадание обратно на белье.

Машина также получила систему электролиза воды. Xiaomi заявляет коэффициент эффективности стирки 1,3, удаление до 20 типов стойких загрязнений и уровень стерилизации до 99% при использовании режима электролиза холодной воды.

Еще одна особенность — встроенный ИИ-помощник. Пользователь может указать материал и цвет одежды, а также описать тип загрязнения, после чего система автоматически подберет подходящую программу стирки и сушки.

Новинка интегрируется в экосистему умного дома Xiaomi HyperOS Smart Connect. Через приложение Mi Home можно дистанционно управлять устройством, следить за ходом стирки и использовать голосовые команды через совместимые колонки Xiaomi.