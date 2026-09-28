PlayStation 3 держалась 20 лет, но всё же пала. Хакерам удалось извлечь ключ безопасности консоли

Игровая консоль Sony PlayStation 3 вышла 20 лет назад, но только сейчас хакерам удалось заполучить её ключ безопасности.

Энтузиасты под руководством хакера zecoxao извлекли из консоли ключ безопасности, который нужен для программы lv0ldr, которая загружается одной из первых при включении PS3. Задача этой программы — проверить и расшифровать важное системное программное обеспечение до загрузки остальной части операционной системы.

Извлечь ключ удалось благодаря тому, что энтузиасты отметили одну важную деталь. Часть процессора Cell может оставлять небольшие фрагменты конфиденциальных данных после завершения операции безопасности. В норме консоль должна удалить эту информацию, прежде чем что-либо еще сможет ее прочитать, но Cell не справлялся с этой задачей на 100%.

Это достижение хакеров может позволить создать полноценную кастомную прошивку на системах PS3 Slim 3000-й серии и Super Slim, которые на сегодня остаются полноценно не взломанными.