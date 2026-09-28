«Билайну», «Мегафону» и МТС продлили разрешения на частоты GSM, 3G и LTE с условиями

С 2027 года Минцифры также усилит контроль за фактическим качеством мобильной связи и интернета

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) продлила сроки действия разрешений на использование частот для операторов связи. Решение было принято 28 сентября на заседании в Минцифры. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Для «Билайна», «МегаФона» и МТС разрешения на работу в диапазонах GSM, 3G и LTE в основном продлены до конца 2027 года. При этом операторы должны выполнить требования по обеспечению связью населённых пунктов.

До 31 марта 2027 года связь на частотах 900 МГц должна появиться в населённых пунктах с численностью от 1 тыс. человек. Для населённых пунктов от 2 тыс. жителей предусмотрено использование диапазонов 1800 и 2100 МГц.

Операторам, которые не выполняют график строительства сетей, могут ограничить установку новых базовых станций в соответствующем регионе за пределами населённых пунктов, оставшихся без связи. Исключение сделано для оборудования, обеспечивающего покрытие федеральных трасс.

С 2027 года Минцифры намерено оценивать не только наличие сети, но и фактическое качество мобильной связи и интернета. При несоответствии установленным нормативам обязательства оператора будут считаться невыполненными.

По данным ведомства, связь хотя бы одного оператора уже доступна во всех населённых пунктах России с населением от 1 тыс. человек. При этом в ряде городов и посёлков сохраняются проблемы с качеством услуг отдельных операторов.