Заменили кулер на Noctua. Thermal Grizzly представила модуль WireView Pro II Noctua Edition для видеокарт с разъёмом 12V-2х6

Thermal Grizzly совместно с Noctua выпустила улучшенную версию своего модуля WireView Pro II. Новинку назвали WireView Pro II Noctua Edition. Изначально её показывали на Computex, а теперь она доступна для покупки за 190 долларов/евро.

Технически изменение одно: оригинальный вентилятор заменили на более крупный 40-миллиметровый Noctua NF-A4x10n. Он вращается заметно медленнее (менее 2000 об/мин против 5000) и создаёт намного меньше шума (21,5 дБА против 39,4 дБА).

В остальном разницы нет. Это модуль для контроля питания видеокарт с разъёмом 12V-2×6. Он отслеживает ток на каждой из шести линий питания и может отключать питание в случае превышения каких-то показателей.