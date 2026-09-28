Первая игровая консоль на рынке на процессоре Intel Arc G3. MSI выпускает удешевлённую версию Claw 8 EX AI+

Компания MSI первой выпустила портативную игровую приставку на процессоре Intel Arc G3 Extreme, а теперь первой же запустила версию на базовом Arc G3.

Та же консоль Claw 8 EX AI+ получила удешевлённую версию на младшем чипе линейки. Напомним, в линейке Arc G3 чипов, собственно, только два.

Arc G3 имеет те же 14 процессорных ядер, что и G3 Extreme, но iGPU другой: 10-ядерный Arc B370 против 12-ядерного Arc B390. Но это всё ещё очень производительное решение, что ситуация вовсе не такая, как была у Asus ROG Ally и Ally X.

Цена на новую версию консоли на 300 долларов ниже, так что стоит она 1500 долларов. Остальные параметры ровно те же: восьмидюймовый IPS-экран, 32 ГБ ОЗУ, SSD на 512 ГБ и батарея ёмкостью 80 Втч.

Тестов именно Arc G3 в Сети пока нет, но само ядро Arc B370 в мобильных процессора Core Ultra ранее уже тестировали, и оно быстрее, чем Radeon 890M. То есть даже младшая версия новой консоли MSI будет быстрее любой другой приставки на рынке, за исключением монстров на основе Ryzen AI Max. Но они играют в другой лиге и стоят совершенно иных денег.