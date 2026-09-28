Когда камеры лишние: в России представили iPhone Duo и iPhone 18 Pro без возможности съёмки

Российская компания Caviar, известная своими невероятно дорогими вариантами популярных смартфонов, представила коллекцию Black Edition — серию кастомизированных смартфонов Apple в черном исполнении. В линейку вошли шесть моделей, включая iPhone Duo и iPhone 18 Pro Max, полностью лишенные камер.

Старшая версия Ultimate получила корпус из сатинированного черного титана с дизайном, вдохновленным сверхзвуковой авиацией. В конструкции отсутствуют как основной блок камер на задней панели, так и фронтальная камера. По данным Caviar, такое решение ориентировано на пользователей, для которых важна конфиденциальность.

Еще одна модель, Supersonic, выполнена из шлифованного черного титана. В коллекции также представлены варианты с натуральной и крокодиловой кожей, декоративными винтами, титановыми деталями и золотыми элементами из золота 999 пробы.

Корпуса Black Edition выдержаны преимущественно в черном цвете, а обработка титана создает меняющийся при освещении визуальный эффект. В линейку вошли кастомные версии iPhone 18 Pro и Pro Max. Стоимость смартфонов Black Edition начинается от 619 тысяч рублей.