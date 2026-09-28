Технология DLSS 5 на видеокартах AMD Radeon стала работать намного лучше

Но пока до идеала очень далеко

Технология DLSS 5 на видеокартах AMD Radeon стала работать заметно быстрее. Автор проекта DLSS-NR-on-AMD выпустил пару обновлений, и теперь всё работает значительно лучше.

Если точнее, сначала разработчик Даниэль Бланко выпустил альфа-версию DLSS-NR-on-AMD 0.3.3, заявив о 23% улучшении производительности по сравнению с версией 0.3.2. А очень быстро после этого вышла версия 0.4.0, где производительность относительно 0.3.3 повысили ещё на 42%.

Производительность в абсолюте пока всё равно очень низкая. Автор говорит о 33 к/с в Full HD в Cyberpunk 2077 на Radeon RX 9070 XT. Но цель автора — добиться примерно уровня RTX 5070 Ti, с которой флагман AMD конкурирует в среднем в большинстве игр.

Также автор говорит о том, что проект должен работать и на видеокартах RX 7000, но тут тестов пока нет.

Также стоит отметить появление приложения AMDNR Launcher, которое заметно упрощает установку нужных компонентов для запуска DLSS 5 на картах Radeon.