Новейшая российская ракета «Союз-5» получила 8-ядерный процессор «Эльбрус»

ПО тоже российское

В системе управления российской ракеты-носителя «Союз-5» впервые применили отечественный восьмиядерный процессор семейства «Эльбрус». Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

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По его словам, при создании системы разработчики не ограничились заменой зарубежных электронных компонентов российскими аналогами. Для «Союза-5» самостоятельно разработали как аппаратную часть вычислительного комплекса, так и необходимое программное обеспечение.

Переход на новую платформу, как утверждает глава Роскосмоса, позволил уменьшить энергопотребление бортовой системы и одновременно повысить скорость передачи данных. Успешный пуск «Союза-5» стал первым практическим подтверждением работоспособности нового комплекса в условиях реального полета.