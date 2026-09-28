Новейшая российская ракета «Союз-5» получила 8-ядерный процессор «Эльбрус»
ПО тоже российское
В системе управления российской ракеты-носителя «Союз-5» впервые применили отечественный восьмиядерный процессор семейства «Эльбрус». Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.
По его словам, при создании системы разработчики не ограничились заменой зарубежных электронных компонентов российскими аналогами. Для «Союза-5» самостоятельно разработали как аппаратную часть вычислительного комплекса, так и необходимое программное обеспечение.
Переход на новую платформу, как утверждает глава Роскосмоса, позволил уменьшить энергопотребление бортовой системы и одновременно повысить скорость передачи данных. Успешный пуск «Союза-5» стал первым практическим подтверждением работоспособности нового комплекса в условиях реального полета.
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