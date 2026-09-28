Контрабандисты везли сигареты, наушники и RTX 5090. В Макао таможенники изъяли пару топовых видеокарт

Видеокарты GeForce RTX 5090 настолько подорожали, что, похоже, уже интересуют контрабандистов. Как минимум в Макао при изъятии очередной партии контрабанды среди сигарет и прочих товаров нашли две топовые видеокарты Nvidia. Да, всего две, хотя это старшие версии Asus ROG Astral.

Что именно было в конкретной партии с видеокартами, неясно, так как сообщается о 12 эпизодах в период с 11 по 17 сентября. Суммарно стоимость всех изъятых товаров составила примерно 187 000 долларов. В списке, кроме двух видеокарт, были также тысячи пачек сигарет, 75 000 электронных сигарет, 359 наушников и прочее. Ничего другого, похожего на видеокарты, изъято не было, так что контрабандисты явно целенаправленно везли именно крайне подорожавшие за последнее время RTX 5090.

Напомним, Макао является особым административным районом Китая, а в Китай официально вообще не поставляются RTX 5090. Вместо них там есть урезанные RTX 5090D, но у них заметно меньше памяти, которая важна для задач ИИ.