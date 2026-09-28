Новые флагманы Honor Magic 9 стали хитом в Китае — они расходятся в три раза лучше аппаратов линейки Honor Magic 8

Honor отчиталась об успешном старте продаж флагманской серии Magic 9 в Китае. По данным компании, за первые 30 минут после выхода смартфонов их онлайн-продажи на всех основных площадках оказались на 194% выше результата предыдущего поколения за сопоставимый период. Иными словами, объем реализации новых моделей оказался почти втрое выше моделей линейки Magic 8.

В новую флагманскую линейку вошли Honor Magic 9, Magic 9 Super Edition и старший Magic 9 Pro Max. Последняя модель самая доступная, причем она получила самую большую батарею в истории флагманов Honor — емкостью 11 000 мАч. В то же время базовый Honor Magic 9 очень мощно обновился в сравнении с Magic 8: он получил две 200-мегапиксельные камеры как у модели Pro Max, а емкость аккумулятора составляет внушительные 8000 мАч — при том, что диагональ экрана — всего 6,37 дюйма. То есть Magic 9 — это полноценный компактный флагман, сравнимый по размерам с Galaxy S26.