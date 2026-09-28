Мощность GeForce RTX 4090 ограничили на отметке в 80%, а она всё равно чуть не сгорела

С выходом GeForce RTX 5090 историй о сгоревших GeForce RTX 4090 стало поменьше, но эти карты не перестали страдать из-за разъёма питания. Новая история рассказывает о том, что даже постоянное ограничение мощности может не спасти.

Пользователь Reddit под псевдонимом InteKontoEtt рассказал о том, что спустя пару лет работы его RTX 4090 производства Gigabyte начала вести себя нестабильно. Точнее, периодически ПК выдавал чёрный экран.

Обследование показало, что разъём питания видеокарты начал оплавляться, но это явно начальная стадия. То есть владелец заметил проблему до того, как она стала критичной.

В этой истории интересно то, что карта долгое время работала с ограничением лимита мощности на отметке в 80%. То есть это максимум 360 Вт. Как видим, даже такое весьма существенное снижение мощности не спасло, хотя, вполне вероятно, отсрочило проявление первых симптомов.

Также автор отмечает, что использовал комплектный переходник на новый разъём питания, так как его блок мощностью 1000 Вт нужного разъёма не имеет.