Процессор из 2023 года и видеокарта из 2021. Представлен «пандовый» ноутбук Colorful P15E

Компания Colorful представила игровой ноутбук P15E, относящийся к линейке Panda. По фотографиям несложно понять, почему линейка называется именно так.

Конкретно эта модель выделяется не только внешним видом, но и характеристиками. Весьма устаревшими. Фактически все основные компоненты тут из прошлых поколений.

Сердцем служит восьмиядерный процессор Core i5-13420H из 2023 года, дополненный 16 ГБ памяти DDR4, а за графику отвечает GeForce RTX 3050 Laptop из 2021 года. Также имеется SSD объёмом 512 ГБ с интерфейсом PCIe 3.0.

Что касается остального, ноутбук предлагает 15-дюймовый экран IPS Full HD с частотой 144 Гц, Wi-Fi 6, и стоит это всё около 940 долларов, хотя в ряде случаев можно купить с государственной субсидией за 800 долларов.