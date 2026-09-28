Россия и Белоруссия совместно создали литограф для производства 130-нанометровых чипов

Россия и Белоруссия совместно изготовили опытный образец литографической установки для производства микросхем по техпроцессу 130 нм. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на пленарной сессии форума «Микроэлектроника».

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По словам Мантурова, для установки разработали собственный эксимерный лазер. Это, как отметил первый вице-премьер, позволило России войти в число стран, обладающих соответствующей технологией.

Параллельно Россия развивает электронно-лучевую литографию, которая используется в том числе при изготовлении фотошаблонов для производства микросхем. В Зеленограде завершается создание научно-технологического центра, где планируется наладить выпуск таких изделий. Проект предусматривает поэтапное освоение более современных топологических норм — вплоть до 28 нм.

Отдельное направление — создание собственных материалов и химических продуктов для микроэлектроники. По словам Мантурова, за последние три года в России освоили производство около 60 критически важных позиций.