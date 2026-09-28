Sony сомневается в своём отказе от дисков для PlayStation? Компания разослала разработчикам большой опросник

Но это пока лишь опросник

Консоли и игрыSony

Компания Sony вызвала весьма негативную реакцию своим заявлением о прекращении выпуска новых игр на дисках с 2028 года, но, возможно, эта самая реакция всё же повлияла на её решение.

Инсайдер Moore's Law Is Dead утверждает, что ряд разработчиков игр получил от Sony большой опросник, который касается стратегии компании по отказу от дисков. Напомним, негативная реакция на планы японского гиганта была далеко не только у геймеров, но также у разработчиков и издателей, ведь они в ряде случаев тоже пострадают от таких изменений.

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Источник изображения: WCCF Tech

Сам по себе этот опрос ещё ничего не означает, однако стоит помнить, что заявление об отказе от дисков Sony сделала ещё в начале июля, и появление такого опросника спустя несколько месяцев может означать то, что в компании сомневаются в правильности выбранного направления.

К этому же можно добавить свежую статистику. Продажи новейшей игры Marvel’s Wolverine за первые три дня составили почти 2 млн копий. И 23% этих продаж пришлись на диски, что далеко не так мало.

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