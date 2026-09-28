11 000 мАч, 80 Вт, IP69K, 200 Мп и Snapdragon 8 Elite Gen 5. Представлен Honor Magic 9 Super Edition — монстр автономности флагманского уровня

С немерцающим экраном и довольно тонким корпусом для такой батареи

Honor представила в Китае Magic 9 Super Edition — версию базового Magic 9 с самым емким аккумулятором в истории серии. Смартфон получил батарею емкостью 11 000 мА·ч. Цена начинается с $600.

Magic 9 Super Edition оснащен плоским экраном OLED с диагональю 6,81 дюйма, разрешением 2788 × 1280 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Заявлена глобальная пиковая яркость 2000 нит и локальная до 10 000 нит. Частота регулировки ШИМ составляет 3840 Гц. Ширина рамки экрана составляет 1,03 мм.

Главная особенность смартфона — аккумулятор емкостью 11 000 мА·ч. При этом толщина корпуса составляет 8,1 мм, а масса — около 227 г. Поддерживается проводная зарядка мощностью 80 Вт и беспроводная на 50 Вт.

В основе аппаратной платформы лежит SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5. Для отвода тепла Honor использует активное охлаждение со встроенным вентилятором.

В основной камере используется 200-мегапиксельный сенсор Samsung S5KHP5 формата 1/1,55 дюйма. Ее дополняет телефотокамера с 50-мегапиксельным датчиком Sony LYTIA 500 и трехкратным оптическим зумом. Сверхширокоугольная камера — с 12-мегапиксельным сенсором.

Magic 9 Super Edition работает под управлением MagicOS 11 на базе Android 17. Среди прочего оснащения — Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, ИК-излучатель, стереодинамики, оптический сканер отпечатков под экраном и отдельная кнопка для функций ИИ. Фирменный чип C3 предназначен для улучшения качества беспроводной связи.

Корпус защищен от пыли и воды в соответствии со степенью IP69K. Габариты составляют 161,78 × 76,72 × 8,1 мм.

В Китае версия 12/256 ГБ стоит $600, 12/512 ГБ — $670, а 16/512 ГБ — $740).