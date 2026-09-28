Тесты показали, насколько требовательной является игра The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered

Уже завтра геймерам станет доступна игра The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered, которая является улучшенной версией культовой игры 2015 года. Но авторы Hardware Unboxed уже протестировали ремастер на современных видеокартах, так что мы можем оценить требовательность проекта.

Для начала на примере RTX 5070 Ti и RX 9070 XT можно оценить, насколько требовательнее стала игра по сравнению с оригиналом.

Разница есть, но огромной её назвать нельзя. Это касается как режима с трассировкой лучей, так и без. Напомним, ремастер также поддерживает трассировку пути, и тут сравнение с оригинальном не требуется, так как этот режим всегда потребляет крайне много ресурсов.

Если точнее, даже с апскейлерами в режиме баланса и в 1440p включение трассировки пути приводит к тому, что RTX 5070 обеспечивает всего 44 к/с, а карты Radeon становятся слишком слабыми в целом. Правда, особо огорчаться не стоит, так как авторы обзора говорят, что режим трассировки пути в ремастере нередко выглядит хуже, чем трассировка лучей.

Что же касается производительности вообще без трассировки, в 1080р даже RTX 5060 обеспечит 80 к/с, в 1440р её же хватит для получения примерно 50 к/с, а вот в 4К хотя бы для 40 к/с нужна RX 9070 GRE.

Соперничество карт AMD и Nvidia получается очень неровное. В 1440р даже RX 9070 обходит RTX 5070 Ti, а вот в 4К карты GeForce сдают не так сильно, и в итоге RTX 5070 Ti оказывается немного быстрее RX 9070 XT.

Напомним, игра выйдет завтра на всех основных платформах, при этом совершенно бесплатно для владельцев оригинальной игры.