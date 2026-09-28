Производство российской радиоэлектроники за последние пять лет увеличилось вдвое

Число позиций в реестре увеличилось в 10 раз

Системные платы, память, чипсеты

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на пленарной сессии форума заявил, что производство российской радиоэлектроники за последние пять лет увеличилось почти вдвое.

Действительно, за последние пять лет объем производства отечественной радиоэлектроники почти удвоился, число позиций в реестре увеличилось в 10 раз.
Денис Мантуров
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Мантуров пояснил, что за этими показателями стоит рост российского производства: от электронных компонентов до сложных модулей и программно-аппаратных комплексов.

Важно, чтобы этот рост укреплял технологический суверенитет отрасли. Для этого ведется более 100 разработок в области оборудования, материалов, специальной химии, материалов для автоматизированного проектирования.
Денис Мантуров
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