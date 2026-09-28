Производство российской радиоэлектроники за последние пять лет увеличилось вдвое

Число позиций в реестре увеличилось в 10 раз

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на пленарной сессии форума заявил, что производство российской радиоэлектроники за последние пять лет увеличилось почти вдвое.

Действительно, за последние пять лет объем производства отечественной радиоэлектроники почти удвоился, число позиций в реестре увеличилось в 10 раз. Денис Мантуров

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Мантуров пояснил, что за этими показателями стоит рост российского производства: от электронных компонентов до сложных модулей и программно-аппаратных комплексов.